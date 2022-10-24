Магнуссен одним словом отреагировал на то, что Переса не заставили заехать в боксы
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен лаконично отреагировал на решение стюардов не зазывать гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в боксы в ходе Гран-при США. В ходе гонки на автомобиле мексиканца была повреждена правая торцевая пластина, которая очень быстро оторвалась. Впоследствии «Хаас» подал протест, посчитав, что судьи должны были показать Пересу чёрно-оранжевые флаги.
«Чушь [в оригинале использовалось слово bullshit]», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.
Напомним, в итоге Международная автомобильная федерация (ФИА) не удовлетворила запрос «Хааса», посчитав, что авто Переса после оторвавшейся торцевой пластины опасности для других гонщиков не представляло.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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