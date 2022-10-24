Джек Дуэн выступит в тренировках на этапах в Мексике и Абу-Даби за «Альпин»

Австралийский гонщик Формулы-2, пилот академии «Альпин» Джек Дуэн выступит в пятничных тренировках на Гран-при Мексики и Гран-при Абу-Даби, сообщает британский журналист Адам Купер в своих социальных сетях.



Ещё до старта сезона планировалось, что в пятничных тренировках на этих Гран-при в роли пилота-новичка в составе «Альпин» будет выступать Оскар Пиастри, однако на фоне скандала с переходом Оскара в «Макларен» французская команда ожидаемо отказалась от идеи с участием Пиастри в практиках.



Напомним, «Альпин» ещё не заменяла пилотов в первых пятничных тренировках в этом сезоне. Согласно регламенту команды обязаны предоставить две тренировки молодым гонщикам, за плечами которых не более двух Гран-при в Формуле-1.



Помимо Дуэна, на Гран-при Мексики ожидается выступление Пато О'Уорда за рулём «Макларена».

Новость по теме В «Альпин» подали протест на решение наказать Фернандо Алонсо по итогам Гран-при США