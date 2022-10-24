27 октября ФИА определит, имеет ли «Альпин» право на протест на решение наказать Алонсо

Международная автомобильная федерация сообщила, что в четверг, 27 октября, по видеосвязи вызвала на слушание представителей команд «Альпин» и «Хаас», чтобы определить, является ли протест, поданный французской командой, обоснованным.
Напомним, команда «Альпин» подала протест на решение выписать штраф пилоту гоночного коллектива Фернандо Алонсо. Ранее об этой мере просила команда «Хаас», в которой выразили недоумение решением судей не показывать чёрно-оранжевые флаги мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу и Алонсо. По этой причине после выписанного штрафа Фернандо опустится с 7-го на 15-е место по итогам Гран-при США. Гонщику был выписан 30-секундный штраф.
В «Альпин» заявили, что, во-первых, Международная автомобильная федерация (ФИА) имела право показать чёрно-оранжевый флаг, но не стала этого делать, а потому первоначально посчитала авто безопасным. Во-вторых, после заезда технический делегат признал машину легальной. Кроме того, в «Альпин» подчеркнули, что «Хаас» подал протест на 24 минуты позже установленного дедлайна.
- 24 октября 2022
-
21:45
-
20:55
-
20:51
-
19:45
-
19:43
-
18:37
-
18:16
-
17:47
-
17:47
-
17:09
-
17:05
-
16:59
-
16:30
-
16:12
-
14:59
-
14:41
-
13:48
-
13:41
-
12:53
-
12:09
-
11:33
-
11:20
-
10:41
-
09:53
-
09:39
-
09:24
-
07:05
-
02:48
-
02:28
-
02:16
-
02:12
-
02:03
-
01:58
-
01:47
-
01:37