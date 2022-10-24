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27 октября ФИА определит, имеет ли «Альпин» право на протест на решение наказать Алонсо

27 октября ФИА определит, имеет ли «Альпин» право на протест на решение наказать Алонсо
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Международная автомобильная федерация сообщила, что в четверг, 27 октября, по видеосвязи вызвала на слушание представителей команд «Альпин» и «Хаас», чтобы определить, является ли протест, поданный французской командой, обоснованным.

Напомним, команда «Альпин» подала протест на решение выписать штраф пилоту гоночного коллектива Фернандо Алонсо. Ранее об этой мере просила команда «Хаас», в которой выразили недоумение решением судей не показывать чёрно-оранжевые флаги мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу и Алонсо. По этой причине после выписанного штрафа Фернандо опустится с 7-го на 15-е место по итогам Гран-при США. Гонщику был выписан 30-секундный штраф.

В «Альпин» заявили, что, во-первых, Международная автомобильная федерация (ФИА) имела право показать чёрно-оранжевый флаг, но не стала этого делать, а потому первоначально посчитала авто безопасным. Во-вторых, после заезда технический делегат признал машину легальной. Кроме того, в «Альпин» подчеркнули, что «Хаас» подал протест на 24 минуты позже установленного дедлайна.

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