Джек Дуэн поделился ожиданиями от дебюта в Формуле-1

Австралийский гонщик Формулы-2, пилот академии «Альпин» Джек Дуэн поделился ожиданиями от выступления в пятничной тренировке на Гран-при Мексики. В команде официально подтвердили участие гонщика в свободном заезде. Для Дуэна это дебют в «Королевских гонках».

«Я очень благодарен «Альпин» за предоставленную возможность проехать в пятничной тренировке в Мексике. Это всегда большая честь, когда тебе доверяют управление болидом Формулы 1, поэтому получить такую возможность в уикенд Гран-при для меня нечто особенное. Хотелось бы получать такую возможностью на каждой неделе и получать необходимый опыт для достижения цели.

Я подготовился как можно лучше, думаю, будет очень интересно испытать машину на трассе, которая расположена на большой высоте и позволяет развивать почти максимальную скорость. Я буду усердно работать в этот день, делать всё, что скажет команда, и в то же время наслаждаться моментом, поскольку это для меня уникальная возможность», — цитирует Дуэна пресс-служба «Альпин».

Новость по теме Джек Дуэн выступит в тренировках на этапах в Мексике и Абу-Даби за «Альпин»

Самые яркие Гран-при Формулы-1 США: