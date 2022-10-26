Глок: если читать между строк, то можно понять, что собирается делать «Хаас» с Шумахером

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок считает, что «Хаас» не станет предлагать пилоту Мику Шумахеру новый контракт.

«В данный момент для него очень высок барьер. Не потому, что он плохо выступает, а потому, что у «Хааса» другие внутренние идеи. Я не уверен, в какой степени решение уже принято, но если читать между строк, то можно понять, что собирается делать «Хаас», — приводит слова Глока GrandPX.news.

Ранее сообщалось, что во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством «Хааса» и пилотом команды Миком Шумахером о возможном продлении контракта. Однако пока эта информация не нашла подтверждения.



Шумахер сейчас занимает 17-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, занимает 13-ю позицию с 26 баллами.