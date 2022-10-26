Сейвуд считает, что Гран-при Китая не состоится в 2023 году

Журналист Джо Сейвуд считает, что Гран-при Китая в 2023 году вновь не состоится.



«На съезде Коммунистической партии Китая в Пекине, который проходил на днях, было чётко заявлено, что китайское правительство намерено продолжать свою политику нулевой терпимости относительно коронавируса. Это означает, что практически невозможно провести гонку в Шанхае в 2023 году из-за ограничений для зрителей и, что более важно, карантинных требований, с которыми столкнётся Формула-1. Их в настоящее время невозможно выполнить.

Если правительство сделает исключение для Формулы-1, это вызовет недовольство населения, чего власти хотят избежать. Короче говоря, пока правительство не ослабит ограничения, гонка вряд ли состоится. Если Гран-при Китая выпадет из календаря в 2023 году, то эту гонку не заменят», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.