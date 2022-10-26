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В новом сезоне Евросерии NASCAR впервые в истории пройдёт гонка на льду

В новом сезоне Евросерии NASCAR впервые в истории пройдёт гонка на льду
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В предстоящем сезоне Евросерии NASCAR впервые в истории состоится гонка на льду, сообщает пресс-служба NASCAR.

Гонка по льду под названием NASCAR Arctic Ice Race состоится в Финляндии 4–5 марта 2023 года и станет первой гонкой нового сезона Евросерии NASCAR.

Всего в предстоящем сезоне состоится восемь этапов. Чемпионат Евросерии NASCAR стартует 4 марта в Финляндии и завершится в Хорватии Гонкой звёзд, однако её дата пока не объявлена.

В нынешнем сезоне Евросерии NASCAR состоялось пять этапов из шести, заключительная гонка сезона состоится в Хорватии в предстоящие выходные. Лидером чемпионата EuroNASCAR PRO является израильтянин Алон Дэй, он на восемь очков опережает итальянца Джанмарко Эрколи.

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