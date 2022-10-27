Тото Вольф рассказал, как изменились туалеты в моторхоуме после его прихода в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в начале работы в команде.



«Когда я впервые побывал в моторхоуме «Мерседеса», я увидел скомканную газету от прошлой недели и два старых бумажных стаканчика из-под кофе. Я отправился в офис, чтобы поговорить с руководителем команды Россом Брауном, и добавил в конце беседы замечание, что в зоне ресепшен не хватает логотипа Формулы-1. Я сказал, что с этого начинается путь к победам. Росс ответил, что к победам нас приведут технологии, но я парировал, что главное — настрой и детали.



Когда я начал работать в команде, туалеты были грязными. Я сразу подумал, что так быть не должно. Во время гонок это наш дом, сюда приходят спонсоры со своими семьями. Я нанял менеджера по клинингу, физически показал ему, как чистить туалет, куда класть щётки, как дезинфицировать ручки, и прочее. Я объяснил, какое у нас расписание на неделю и что делать в воскресенье, самый насыщенный день. Мне хотелось, чтобы туалет был чистым после каждого гостя», — приводит слова Тото Вольфа F1-Insider.