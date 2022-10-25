Вольф: я гордился тем, что носил цвета «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отдал дань памяти покойному Дитриху Матешицу, рассказав, что с гордостью носил цвета «Ред Булл», когда был гонщиком GT.
Фото: Сайт «Ред Булл». Личный архив гонщика
Австрийский миллиардер скончался после тяжёлой болезни в возрасте 78 лет.
После гонки в воскресенье, когда «Ред Булл» почтил память своего покойного основателя, выиграв Кубок конструкторов Формулы-1 2022 года, Тото Вольф выступил перед журналистами и его спросили о его воспоминаниях о Матешице, когда тот спонсировал раннюю гоночную карьеру босса «Мерседеса».
«Это было на машине, которую спонсировал «Ред Булл», но я гордился тем, что носил эти цвета, будучи младшим гонщиком GT в те времена. Быть гонщиком «Ред Булл» было престижно, и я гордился тем, что носил комбинезон и командный комплект», — приводит слова Вольфа Grandprix247.
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