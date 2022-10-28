Хорнер оценил, как сильно на скорости «Ред Булл» скажется наказание от ФИА

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как может сказаться на команде сокращение времени работы в аэродинамической трубе на 10 процентов.



«Я слышал, как люди говорят, что наказание не слишком серьёзное, но 10 процентов работы в аэродинамической трубе — это драконовская мера. Это может стоить нам от четверти до половины секунды.



Мы включили слишком много налоговых выплат в наш отчёт. В противном случае превышение составило бы всего -0,37 процента. Мы думали, что услуги кейтеринга не входят в лимит расходов, так что наш персонал всегда получает бесплатную еду и напитки. Теперь в лимит включено всё, речь о сумме в 1,4 миллиона фунтов стерлингов.



Почему мы согласились на наказание? Правила новые, но впереди ещё много работы. Арбитраж мог гарантировать, что этот процесс может продолжаться ещё год. Так что мы просто решили закрыть книгу и перевернуть страницу», — приводит слова Хорнера журналист Эрик ван Харен.