Скандал с участием чемпионов Ф-1 продолжается. Что скажет «Ред Булл» в оправдание? LIVE

Тото Вольф, руководитель команды «Мерседес», считает, что пересмотра результатов прошлого года ждать не следует, но в то же время он отмечает, что наказание должно быть жёстким.

«Я не знаю масштаба нарушения, но один или два миллиона перерасхода уже могут решить исход чемпионата. Финансовый регламент так же важен, как технические и спортивные правила. Если вас дисквалифицировали за техническое нарушение, то возможность такого наказания следует ввести и за нарушение финансового регламента», — считает Тото.