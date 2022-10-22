Скандал с участием чемпионов Ф-1 продолжается. Что скажет «Ред Булл» в оправдание? LIVE

В Формуле-1 не утихает скандал с участием «Ред Булл». В прошлом году гонщик «быков» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира, а в сезоне-2022 голландец уже взял второй титул, а сама команда уже на Гран-при США может завоевать Кубок конструкторов. Но не добился ли «Ред Булл» таких успехов благодаря превышению лимита бюджета? ФИА считает, что «быки» потратили больше дозволенного, и нацелилась на существенный штраф, но сам «Ред Булл» всё ещё утверждает, что ничего не нарушал.
Сегодня босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер примет участие в пресс-конференции ФИА, которая стартует в 19:30 мск. Вместе с Хорнером за столом окажутся глава «Феррари» Маттиа Бинотто и босс «Макларена» Зак Браун — они оба требуют серьёзного наказания конкурентов. Что скажут Хорнер, Бинотто и Браун? Все подробности — в онлайне «Чемпионата»!
Тото Вольф, руководитель команды «Мерседес», считает, что пересмотра результатов прошлого года ждать не следует, но в то же время он отмечает, что наказание должно быть жёстким.
«Я не знаю масштаба нарушения, но один или два миллиона перерасхода уже могут решить исход чемпионата. Финансовый регламент так же важен, как технические и спортивные правила. Если вас дисквалифицировали за техническое нарушение, то возможность такого наказания следует ввести и за нарушение финансового регламента», — считает Тото.
Какие санкции предусмотрены за нарушение регламента? Это ещё один спорный вопрос, потому что штрафы за превышение бюджета намеренно не конкретизированы, чтобы команды не могли просчитать риски и пойти на нарушение, которое перевесит потери от наказания.
В то же время предполагается, что у ФИА есть несколько инструментов — вплоть до лишения очков за прошлый сезон. Вероятно, до этого не дойдёт, поскольку пересмотр результатов чемпионата без малого через год после его завершения, это огромный удар по репутации первенства.
Более подробно в возможных штрафах разбирался Евгений Кустов.
Напомним, что суть спора — в результатах финансового аудита «Ред Булл» за сезон-2021. ФИА официально заявила, что в ведомостях выявлены превышения бюджета, хотя их размер и конкретные статьи расходов не приводятся.
ФИА предложила «Ред Булл» согласиться с фактом нарушения и принять предложенные санкции. По слухам, речь идёт о дополнительных ограничениях на работу в аэродинамической трубе — «Ред Булл» хотят лишить 25% времени относительно «базовой ставки». В «Ред Булл» на это предложение не ответили, хотя накануне состоялась встреча руководителя команды Кристиана Хорнера с президентом ФИА Мохаммедом бен-Сулайемом.
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