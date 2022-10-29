Кевин Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Мексики
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Датский пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Мексики, сообщает официальный сайт ФИА. На машине датчанина заменили двигатель внутреннего сгорания.
Напомним, на этом болиде возникли проблемы с мотором в ходе первой тренировки, которую Магнуссен пропускал — его заменял бразилец Пьетро Фиттипальди.
Для Магнуссена этот двигатель внутреннего сгорания стал уже шестым в нынешнем сезоне.
После 19 этапов сезона-2022 Кевин Магнуссен занимает 13-е место в чемпионате мира, имея в своём активе 24 очка. Чемпионом мира досрочно на Гран-при Японии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию второй тренировки Гран-при Мексики.
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