Датский пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Мексики, сообщает официальный сайт ФИА. На машине датчанина заменили двигатель внутреннего сгорания.



Напомним, на этом болиде возникли проблемы с мотором в ходе первой тренировки, которую Магнуссен пропускал — его заменял бразилец Пьетро Фиттипальди.



Для Магнуссена этот двигатель внутреннего сгорания стал уже шестым в нынешнем сезоне.



После 19 этапов сезона-2022 Кевин Магнуссен занимает 13-е место в чемпионате мира, имея в своём активе 24 очка. Чемпионом мира досрочно на Гран-при Японии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию второй тренировки Гран-при Мексики.