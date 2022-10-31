Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Перес — третий

На автодроме имени братьев Родригес завершился этап Гран-при Формулы-1 в Мексике. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель австрийской команды – Серхио Перес.

Гран-при Мексики. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,186.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +18,097.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +49,431.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +58,123.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1.08,774.

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

19. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.