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Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Перес — третий

Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Перес — третий
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На автодроме имени братьев Родригес завершился этап Гран-при Формулы-1 в Мексике. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель австрийской команды – Серхио Перес.

Гран-при Мексики. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,186.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18,097.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +49,431.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +58,123.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.08,774.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.

Формула-1 2022. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
30 октября 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:38:36.729
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+15.186
3
Серхио Перес
Red Bull
+18.097
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