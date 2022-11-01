Окон: тоже могу посчитать свои поломки, мы с Алонсо использовали равное количество моторов

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался насчёт заявления Фернандо Алонсо, что из двух машин французской команды ломается только болид испанца.



«У меня сломалась коробка передач в Имоле, отказала машина в Великобритании, я сошёл в Сингапуре. Я тоже могу посчитать технические проблемы! Думаю, проблемы были у нас обоих. Я использовал те же шесть моторов, что и Алонсо. Да, сегодня у него сломался двигатель, но у нас их одинаковое количество.



Для нас было важно свести потери к минимуму. Хорошо, что мы заработали очки, но для команды результат не лучший из-за того, что мы потеряли Фернандо. У меня всю гонку были проблемы с охлаждением, большую часть гонки я был вынужден поднимать ногу с педали газа. В основном из-за этого мы проиграли позицию Риккардо. Он получил штраф, но я не мог атаковать по максимуму. Я знал о штрафе и пропустил его, не оборонялся изо всех сил, но мне пришлось больше контролировать темп, чем мы думали», — приводит слова Окона Motorsport.

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