Фернандо Алонсо выступил с эмоциональным заявлением после схода на Гран-при Мексики

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо эмоционально высказался после выступления на Гран-при Мексики, где он был вынужден сойти из-за отказа силовой установки.
«За двадцать кругов до конца я лишился одного цилиндра, так что пришлось ехать на пяти, а это на 20 процентов меньше мощности. Я был на 20 секунд впереди «Макларенов» и моего товарища по команде. Поэтому думаю, что гонку до этого момента можно было назвать исключительной. Так что этот заезд и заезд в Остине я оцениваю как лучшие с точки зрения темпа. И вот такая неудача…
В этом году я потерял 60 очков перед Мексикой, а теперь ещё шесть. Получается 66 — а другие извлекают выгоду. Просто удивительно, что в каждой гонке выбывает только одна или две машины, и это всегда болид под номером 14. Думаю, приблизительно в 50 процентах гонок мы не набрали очки, которые заслуживали. И сейчас мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Алонсо GPFans.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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