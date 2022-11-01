Перес: в 2020-м думал, что мой путь в Формуле-1 закончился
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что в 2020-м году он мог завершить карьеру гонщика в Формуле-1.
«В Формуле-1 самое сложное — закрепиться в чемпионате. Я многому научился в командах, за которые выступал, но в 2020-м году, когда понял, что не получу новый контракт, я подумал, что мой путь в Формуле-1 закончился. Чувствовал, что тот сезон может стать для меня последним, и так бы и сложилось. Я был очень близок к этому.
Собственно, в то время я даже подумывал о своей жизни без гонок. А затем во время последнего Гран-при сезона «Ред Булл» предложил мне контракт – и, конечно, я с радостью согласился», — приводит слова Переса The Players Tribune.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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