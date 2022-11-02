Эксперт: есть ощущение, что все в «Феррари» поглощены страхом

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли высказался о причинах неудач «Феррари».



«Феррари» не доминирует со времён Михаэля Шумахера, то есть очень давно. Стоит указать на какую-то фундаментальную вещь. Думаю, тут дело в культурной проблеме, потому что у команды есть всё, что нужно, для успешных выступлений. Но что-то мешает ей зайти за грань. Думаю, дело в свободе принятия решения, способности мыслить нестандартно и рисковать. Есть ощущение, что всё в команде связано с ограничениями, а когда дело доходит до создания машины или разработки стратегии, люди просто боятся выделиться. Есть ощущение, что все в «Феррари» поглощены страхом.



Нужна атмосфера, подобная той, что создали в «Ред Булл» и «Мерседесе». Где каждый сотрудник будет получать доверие на своей работе. Это значит, что если кто-то примет отчасти рисковое решение, то руководство полностью доверится, даже если решение не сработает. Складывается впечатление, что в «Феррари» колеблются при принятии таких решений. Подобный подход сдерживает команду. Это нельзя исправить моментально, нужно начинать с чистого листа и работать годами, чтобы вернуть былые успехи», — цитирует Пристли grandprix.com.au.