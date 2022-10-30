Великий рекорд Ферстаппена или долгожданная победа «Мерседеса»? Гран-при Мексики — LIVE!

Предварительная стартовая решётка

Чуть менее четырёх часов до старта, и мы начинаем с предварительной стартовой решётки. Окончательную ФИА опубликует чуть позже — в командах ещё могут заменить те или иные компоненты на машине или даже настройки, но тогда последует штраф.

Фото: FIA

С поул-позиции уже в 19-й раз в карьере сегодня стартует Макс Ферстаппен (по числу поулов он, отметим, опередил Леклера и Райкконена). Со второй и третьей позиции гонку начнут пилоты «Мерседеса» — и для Расселла с Хэмилтоном предстоящая гонка это, пожалуй, лучший шанс на победу в нынешнем сезоне.

Если пропустили вчерашнюю сессию, все подробности — в наших материалах.