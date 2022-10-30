Великий рекорд Ферстаппена или долгожданная победа «Мерседеса»? Гран-при Мексики — LIVE!

Сегодня на автодроме имени братьев Родригес в Мехико пройдёт гонка очередного этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Пусть мы уже знаем имена чемпионов в личном и командном зачётах Ф-1, всё равно будет интересно: квалификация не позволила до конца понять, кто же быстрее — «Ред Булл» или «Мерседес». Макс Ферстаппен взял поул, но у Расселла и Хэмилтона были разного рода проблемы, а в день гонки «Серебряные стрелы» обычно прибавляют. Так что же одержит победу? Особенно с учётом, что стартовать в Мехико с поула не всегда выгодно… Все подробности — в лайве «Чемпионата»!
В «Пирелли» предлагают на сегодняшнюю гонку тактику двух пит-стопов — причём со стартом на «софте» и двумя отрезками на «медиуме», но у половины пилотов осталось лишь по одному комплекту такой резины. В качестве альтернативы шинники предлагают ехать либо с одним пит-стопом, либо в концовке взять ещё один «софт» — кто-то из середняков наверняка выберет такой вариант. У лидеров, к слову, с «медиумом» всё в порядке.
Стратегии от «Пирелли»
Фото: Pirelli
Доступные в гонке комплекты шин
Фото: Pirelli
Предварительная стартовая решётка
Чуть менее четырёх часов до старта, и мы начинаем с предварительной стартовой решётки. Окончательную ФИА опубликует чуть позже — в командах ещё могут заменить те или иные компоненты на машине или даже настройки, но тогда последует штраф.
Фото: FIA
С поул-позиции уже в 19-й раз в карьере сегодня стартует Макс Ферстаппен (по числу поулов он, отметим, опередил Леклера и Райкконена). Со второй и третьей позиции гонку начнут пилоты «Мерседеса» — и для Расселла с Хэмилтоном предстоящая гонка это, пожалуй, лучший шанс на победу в нынешнем сезоне.
Если пропустили вчерашнюю сессию, все подробности — в наших материалах.
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