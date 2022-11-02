Хорнер: мы были удивлены консервативным выбором стратегии «Мерседеса» в Мексике

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что был удивлён выбором стратегии командой «Мерседес» на Гран-при Мексики.



«Думаю, мы выбрали верную стратегию в Мексике. Для нас лучшим вариантом был старт на «софте» и переход на «медиум». На этих шинах мы были быстрее, в отличие от стратегии „медиум“-»хард", потому что у «харда» недостаточное сцепление с трассой. Так что мы были удивлены консервативным выбором «Мерседеса».



В итоге Макс оказался первым, кому удалось конвертировать поул в лидерство после первых поворотов, после чего он контролировал гонку на «софте», следя за износом шин. Когда мы сменили резину, то увидели, что шины ещё не износились до конца. Это дало нам уверенности в выборе «медиума». Это работало при условии, что из комплекта не нужно выжимать всё, но Макс в этом успешен в этом году", — приводит слова Хорнера GPFans.