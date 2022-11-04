Росберга убрали из телешоу про стартапы из-за слабых результатов
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Чемпион мира 2016 года, немецкий бывший гонщик Формулы-1 Нико Росберг больше не будет участвовать в телешоу на телеканале VOX в Германии под названием «Логово льва», в котором он снимался с 2019 года, сообщает Sport1.
Как сообщается, уход Росберга связан с его предпринимательскими способностями. За пять сезонов существования шоу Росберг инвестировал в различные проекты, ориентированные на технологии, около € 700 тыс., однако пять из 11 одобренных Росбергом сделок сорвались в ходе переговоров после презентации их в шоу.
Напомним, Нико Росберг завершил карьеру в Формуле-1 сразу после завоевания чемпионского титула в составе команды «Мерседес» в борьбе с Льюисом Хэмилтоном в 2016 году. Росберга в команде заменил Валттери Боттас.
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