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Карякин заявил, что пропустит «Дакар» из-за отказа подписывать бумагу с осуждением СВО

Карякин заявил, что пропустит «Дакар» из-за отказа подписывать бумагу с осуждением СВО
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Российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 Сергей Карякин сообщил, что на этот раз вынужденно пропустит гонку из-за разногласий с организаторами.

«Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал в гонке, но теперь мимо. Тяжело, конечно. ФИА игнорирует моё письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. Безусловно, это тяжёлое решение. Но такова реальность, в которой мы живём. Без международного спорта я лишился клиентов, которые брали машины. Для содержания команды, думаю, выставлю на продажу одну из боевых машин. Возможно, продам машину, которая выигрывала «Шёлковый путь» в 2021 году и этап Кубка мира в 2022», — цитирует Карякина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что для участия в международных соревнованиях российские спортсмены должны подписать бумагу с осуждением СВО.

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