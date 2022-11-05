Леклер: сделаю всё ради чемпионства в 2023 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона и заявил о планах стать чемпионом мира.
«У меня контракт до конца сезона-2024, и пока рано говорить о моём будущем. Я всегда любил «Феррари», хочу стать чемпионом в этой команде и хочу сделать это как можно быстрее. Когда нужно будет оценить перспективы, я подумаю о будущем, но я люблю команду. Да, хочу стать чемпионом. Знаю, что Джон Элканн говорил о цели стать чемпионами к 2026 году, но как гонщик я об этом думать не могу. У меня нет столько терпения. Буду готовиться и сделаю всё ради чемпионства в 2023 году», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.
Шарль Леклер располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов с 275 очками. Монегаск уступает Максу Ферстаппену, который досрочно стал чемпионом, и его напарнику Серхио Пересу. При этом мексиканец опережает Леклера всего на пять очков.
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