Марк Маркес: пойму, если Куартараро ударит меня на трассе

Испанский мотогонщик Марк Маркес, выступающий за команду «Хонда», высказался о борьбе за победу между Франческо Баньяей и Фабио Куартараро в последней гонке сезона.
«Знаю, что Куартараро будет много атаковать в гонке, ему это нужно. Если он в итоге устроит аварию или ударит, например, меня на трассе, то я пойму. Не хочу этого, но пойму, потому что он борется не просто за победу в гонке, а за чемпионство.
Знаю, что все будут атаковать и в первую очередь гонщики «Дукати», потому что это лучший способ помочь Баньяе. Я тоже хочу хорошо провести гонку, но всё внимание будет сконцентрировано на Баньяе и Куартараро», — цитирует Маркеса Motorcycle Sports.
Чтобы стать чемпионом мира, Фабио Куартараро нужно не только выиграть заключительную гонку, но и рассчитывать на то, что текущий лидер Франческо Баньяя займёт место ниже 14-го.
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