Норрис признался, что ему не нравится формат уикенда со спринтами

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о формате гоночного уикенда, подразумевающего проведение спринтерской гонки.



«Когда я рос и следил за Формулой-1, сначала проходила квалификация, а затем гонка. Так в этом чемпионате было всегда. Я в каком-то смысле здесь на стороне Макса Ферстаппена. Мне нравится давление, нарастающее в ходе уикенда, когда сначала ты проводишь квалификацию, потом гонку, между ними нет других сессий. Это привычная структура.



Формула-1 мне нравится такой, какая она есть. Может быть, дело в том, что я вырос на этом. Так что да, некоторые перемены мне не очень нравятся. Но, с другой стороны, некоторые перемены напротив, приводят к лучшему», — приводит слова Ландо Норриса Racefans.

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