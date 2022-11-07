Гюнтер Штайнер обозначил позицию по увеличению спринтов в Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о формате гоночного уикенда со спринтами. В следующем году их будет шесть. В этом году их было три.



«В этом году в Австрии мы набрали очки как в спринте, так и в основной гонке, так что, безусловно, мне это понравилось. Спринт — такая же гонка, но при этом она короче, а очки достаются не десяти пилотам, а восьми.



Я выступаю за большее количество спринтов, так как это делает весь гоночный уикенд интересным благодаря квалификациям в пятницу. Но вот чего бы я хотел ещё больше – было бы здорово, если б порядок старта в спринте определялся квалификацией в пятницу, а квалификация к основной гонке проводилась бы в субботу утром, так как свободная практика в настоящий момент не имеет большого смысла ни для кого. Затем в субботу днём можно было бы провести спринт, а главное событие состоялось бы в воскресенье», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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