Российский вице-чемпион Евроформулы Оупен протестировал прототип LMP2

Российский пилот Владислав Ломко, который в этом году стал серебряным призёром Евроформулы Оупен, протестировал спортпрототип для гонок на выносливость категории LMP2.



В течение двух дней Ломко работал на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле со швейцарской командой Cool Racing вместе с её постоянным гонщиком Мальте Якобсеном, а также опытнейшим Николя Ляпьером — управляющим директором и по совместительству пилотом коллектива. В общей сложности Oreca 07 под управлением Ломко и Якобсена проехала 187 кругов и показала второе время (1.52,877), уступив более семи десятых секунды другому прототипу LMP2 — от команды DKR Engineering (1.52,108).



Тесты в Ле-Кастелле были не официальными заездами, а трек-днями от компании Paragraph 5, в связи с чем состав участников получился весьма необычным. Так, на трассу приехали лишь два автомобиля LMP2, зато активно тренировались пилоты LMP3 и GT, но, помимо прочего, один круг проехал Brun C91, построенный для чемпионата мира спорткаров 1991 года.



Для Владислава Ломко это был первый опыт пилотирования автомобиля для гонок на выносливость. Прежде россиянин работал только с «формульной» техникой — в Формуле-4, Формуле Regional и Евроформуле Оупен.



В то же время для Cool Racing эти два дня стали подготовкой к новому сезону. В 2023-м швейцарцы планируют перевести Якобсена, ставшего в сезоне-2022 чемпионом Европейской серии Ле-Ман среди пилотов LMP3, в более сложный класс — LMP2.



В Cool Racing уже подтвердили, что в сезоне-2023 намерены выступить в Азиатской серии Ле-Ман, а также продолжить борьбу в европейском первенстве и выйти на старт отдельных гонок чемпионата мира. Например, в этом году Cool Racing выступила в «24 часах Ле-Мана», где с ходу заняла 11-е место в «абсолюте» и седьмое — в зачёте LMP2. Составы экипажей на сезон-2023 команда объявит позднее.

Прототип Владислава Ломко на тестах Фото: Пресс-служба Cool Racing