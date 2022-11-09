Палмер рассказал, что должно произойти, чтобы на ГП Бразилии зрители увидели сенсацию

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался по поводу предстоящего Гран-при Бразилии.

«На Гран-при Бразилии должно произойти что-то неординарное, чтобы мы смогли увидеть сенсацию: несколько инцидентов, несколько машин безопасности, что-то, чего вы не ожидаете.

Единственный неожиданный подиум, который мы получили в этом году, это Ландо Норрис в Имоле. В прошлом году у нас были Эстебан Окон, Фернандо Алонсо на подиуме, Себастьян Феттель и Пьер Гасли на подиуме, Даниэль Риккардо выиграл гонку. Чёрт возьми, всё это происходило в прошлом году.

В любом случае надеюсь, что в Бразилии мы получим отличную гонку, это хорошая трасса с возможностями для обгона», — приводит слова Палмера Racingnews365.

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