Гасли рассчитывает опередить «Хаас» в Кубке конструкторов
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии.
«В целом я всегда хорошо выступал в Бразилии, у меня там есть много фанатов. Я с нетерпением жду уикенда там, хотя в этом году для меня всё складывается немного сложнее, чем в прошлом сезоне. Мы знаем, что нам будет сложно бороться за очки, но это не невозможно. Мы постараемся набрать очки, необходимые для того, чтобы опередить «Хаас» в Кубке конструкторов», — приводит слова Пьера Гасли Motorsport-Total.
За два этапа до конца сезона «Альфа Таури» уступает «Хаасу» одно очко в борьбе за восьмое место в Кубке конструкторов.
|Место
|Команда
|Очки
|1.
|«Ред Булл»
|696
|2.
|«Феррари»
|487
|3.
|«Мерседес»
|447
|4.
|«Альпин»
|153
|5.
|«Макларен»
|146
|6.
|«Альфа Ромео»
|53
|7.
|«Астон Мартин»
|49
|8.
|«Хаас»
|36
|9.
|«Альфа Таури»
|35
|10.
|«Уильямс»
|8
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