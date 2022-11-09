Гасли рассчитывает опередить «Хаас» в Кубке конструкторов

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии.

«В целом я всегда хорошо выступал в Бразилии, у меня там есть много фанатов. Я с нетерпением жду уикенда там, хотя в этом году для меня всё складывается немного сложнее, чем в прошлом сезоне. Мы знаем, что нам будет сложно бороться за очки, но это не невозможно. Мы постараемся набрать очки, необходимые для того, чтобы опередить «Хаас» в Кубке конструкторов», — приводит слова Пьера Гасли Motorsport-Total.

За два этапа до конца сезона «Альфа Таури» уступает «Хаасу» одно очко в борьбе за восьмое место в Кубке конструкторов.