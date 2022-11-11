Наставник россиянина Бедрина оценил дебютные тесты Никиты в Формуле-3

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин оценил дебютные тесты россиянина Никиты Бедрина в Формуле-3.

«В общем и целом я доволен результатами. На слегка использованной, но свежей резине результаты слегка превзошли мои ожидания. То же самое по гоночной симуляции: честно говоря, я не думал, что Никита по физике выдержит «гонку» до конца. А вот работой на новой резине я недоволен. Очень сильно молодой человек хотел отличиться и прыгнуть выше головы. А когда ты хочешь так сделать, то начинаешь допускать ошибочки, приводящие к потерям.



В целом ощущения позитивные. Команда, с которой мы тестировались в Хересе, тоже осталась весьма довольна: они уже тоже кое-что пробовали на гонщиках PHM. Я считаю, здесь есть хороший потенциал, достаточно хорошие перспективы — особенно если учитывать, что Никите 16 лет. Это даёт хороший потенциал по времени», — сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Полное интервью с Алёшиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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