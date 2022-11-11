«Самая «говнистая» серия». Наставник российских пилотов Ф-4 — о подозрениях к чемпиону

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин резко высказался о конкуренции между командами в Формуле-4.
«Мне не нравится ситуация, которая была с Антонелли в Формуле-4 в этом сезоне. Это хороший пилот в лучшей команде чемпионата, но такое безоговорочное доминирование, на мой неболельщицкий взгляд, часто смотрелось несколько великоватым.
Будем говорить прямо: Формула-4 – отвратительная серия с точки зрения равенства команд. Его нет и в помине. Техника, на которой едут пилоты, тоже зачастую не тождественна. На мой взгляд, самая младшая «формула» является самой «говнистой» с точки зрения технических нюансов.
Дальше таких нюансов станет меньше. Вот Оливер Берман и в следующей серии показал свой уровень. Что касаемо Антонелли, то ему ещё нужно показать себя в серии постарше. Тогда всё станет понятнее. Но это моё частное мнение. И раз у меня самого есть пилоты в Формуле-4, то очевидно, это мнение предвзятое», — сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
Полное интервью с Алёшиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Алёшин объяснил, как тормоза в Ле-Мане выдерживают 24 часа.
- 11 ноября 2022
-
15:16
-
15:15
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:33
-
12:09
-
12:01
-
11:40
-
10:56
-
10:09
-
10:07
-
09:56
-
00:57
-
00:49
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
22:51
-
21:42
-
21:37
-
20:49
-
20:46
-
19:54
-
19:48
-
18:36
-
18:01
-
17:14
-
16:44
-
16:34
-
16:12