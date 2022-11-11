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«Самая «говнистая» серия». Наставник российских пилотов Ф-4 — о подозрениях к чемпиону

«Самая «говнистая» серия». Наставник российских пилотов Ф-4 — о подозрениях к чемпиону
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Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин резко высказался о конкуренции между командами в Формуле-4.

«Мне не нравится ситуация, которая была с Антонелли в Формуле-4 в этом сезоне. Это хороший пилот в лучшей команде чемпионата, но такое безоговорочное доминирование, на мой неболельщицкий взгляд, часто смотрелось несколько великоватым.

Будем говорить прямо: Формула-4 – отвратительная серия с точки зрения равенства команд. Его нет и в помине. Техника, на которой едут пилоты, тоже зачастую не тождественна. На мой взгляд, самая младшая «формула» является самой «говнистой» с точки зрения технических нюансов.

Дальше таких нюансов станет меньше. Вот Оливер Берман и в следующей серии показал свой уровень. Что касаемо Антонелли, то ему ещё нужно показать себя в серии постарше. Тогда всё станет понятнее. Но это моё частное мнение. И раз у меня самого есть пилоты в Формуле-4, то очевидно, это мнение предвзятое», — сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Полное интервью с Алёшиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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