Один из самых перспективных российских гонщиков был на грани пропуска сезона-2022

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин рассказал, что молодой российский гонщик Никита Бедрин сильно рисковал пропустить нынешний сезон из-за недостатка финансирования.
«В этом году приходилось искать какое-то финансирование, в том числе в Европе. Очень непростой был сезон: новая команда PHM, и на Никиту было возложено немало тестовой работы. Иногда он скорее работал на команду, чем на свой результат. Но здесь я хочу высказать большую благодарность немецкой команде и её инвесторам за то, что они сделали для Никиты. Если бы не они, то этот год был бы для Никиты потерян, пропущен. У спортсменов есть разные источники финансирования, и вот у Бедрина получилось так, что ситуация в этом году оказалась критической. Опять же, по не зависящим от него причинам», – сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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