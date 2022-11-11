Наставник российских гонщиков выступил против выступлений парней и девушек в одних сериях

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин объяснил, почему выступает против выступления парней и девушек в одних сериях.

«У ФИА сейчас куча разных идей насчёт женских серий, и я считаю, что это абсолютно правильно: я всю жизнь был противником выступлений девочек в гонках на общих основаниях с мальчиками. Это совершеннейший нонсенс: ни в одном другом виде спорта такого нет, если мне не изменяет память. Даже в шахматах отдельные мужской и женский чемпионаты.



Девушки так или иначе должны ехать в Формуле-4 с мальчиками, нравится мне это или нет. Но это дополнительная эмоциональная нагрузка. Даже если умом ты понимаешь, что не можешь ехать так же быстро — Блохина не может ехать со скоростью Бедрина, потому что она физически слабее, ведь девочки банально устроены по-другому — но морально тебе все равно тяжело. Когда ты видишь на 18-й строчке, то той же Вике все равно хочется быть повыше.



Я жду — не дождусь, когда появится нормальная женская серия и мы сможем условно через год посадить в неё Вику. И там я надеюсь на хорошие, высокие результаты», – сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.