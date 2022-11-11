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Магнуссен сенсационно выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — второй

Магнуссен сенсационно выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — второй
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На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась квалификация Гран-при Бразилии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен. Второй результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал девятый результат. Лучшим из пилотов «Феррари» стал Карлос Сайнс, показавший пятый результат. Шарль Леклер по итогам квалификации стал десятым.

Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал восьмым.

На старте третьего сегмента в «Феррари» выбрали альтернативную стратегию — Леклер оказался единственным, кто выехал на промежуточных шинах. В первой попытке в итоге лучшее время показал датчанин Магнуссен, а вторую попытку пилотам проехать не удалось — Джордж Расселл вылетел в гравий, из-за чего над трассой появились красные флаги.

К рестарту над трассой пошёл дождь, из-за чего пилотам не удалось улучшить результаты в первой попытке.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Кевин Магнуссен«Хаас»1.11,674
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0,203
3.Джордж Расселл«Мерседес»+0,385
4.Ландо Норрис«Макларен»+0,589
5.Карлос Сайнс«Феррари»+0,683
6.Эстебан Окон«Альпин»+0,751
7.Фернандо Алонсо«Альпин»+0,830
8.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,937
9.Серхио Перес«Ред Булл»+3,927
10.Шарль Леклер«Феррари»без времени

Не прошли в третий сегмент

МестоПилотКомандаВремя
11.Александер Албон«Уильямс»1.11,631
12.Пьер Гасли«Альфа Таури»1.11,875
13.Себастьян Феттель«Астон Мартин»1.11,678
14.Даниэль Риккардо«Макларен»1.12,140
15.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1.12,210

Не прошли во второй сегмент

МестоПилотКомандаВремя
16.Николас Латифи«Уильямс»1.15,095
17.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1.15,197
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1.15,486
19.Юки Цунода«Альфа Таури»1.16,264
20.Мик Шумахер«Хаас»1.16,361
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