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Американская команда завоевала поул в Формуле-1 впервые за 47 лет

Американская команда завоевала поул в Формуле-1 впервые за 47 лет
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Поул-позишен пилота «Хааса» Кевина Магнуссена на Гран-при Бразилии Формулы-1 прервала многолетнюю серию, в ходе которой ни одна американская команда чемпионата мира не могла выиграть квалификацию. Последний раз представитель американской команды завоевал поул-позишен на Гран-при Великобритании 1975 года. Тогда этого добился Том Прайс в составе «Шэдоу».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.

1. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:11.674
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683
6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927
10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени

Не прошли в третий сегмент

11. Александер Албон («Уильямс») — 1.11,631
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.11,875
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.11,678
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.12,140
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.12,210

Не прошли во второй сегмент

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.15,095
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.15,197
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.15,486
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.16,264
20. Мик Шумахер («Хаас») — 1.16,361.

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