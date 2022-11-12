Американская команда завоевала поул в Формуле-1 впервые за 47 лет

Поул-позишен пилота «Хааса» Кевина Магнуссена на Гран-при Бразилии Формулы-1 прервала многолетнюю серию, в ходе которой ни одна американская команда чемпионата мира не могла выиграть квалификацию. Последний раз представитель американской команды завоевал поул-позишен на Гран-при Великобритании 1975 года. Тогда этого добился Том Прайс в составе «Шэдоу».



Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.



1. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:11.674

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683

6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937

9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927

10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени



Не прошли в третий сегмент



11. Александер Албон («Уильямс») — 1.11,631

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.11,875

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.11,678

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.12,140

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.12,210



Не прошли во второй сегмент



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.15,095

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.15,197

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.15,486

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.16,264

20. Мик Шумахер («Хаас») — 1.16,361.

