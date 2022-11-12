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«Величайший». Грожан и Гасли поздравили Магнуссена с завоеванием первого поула в карьере

«Величайший». Грожан и Гасли поздравили Магнуссена с завоеванием первого поула в карьере
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли и бывший гонщик Формулы-1, ныне выступающий в IndyCar, Ромен Грожан поздравили Кевина Магнуссена с завоеванием поул-позиции на Гран-при Бразилии.

«Абсолютная фантастика! Когда это твой день, он твой на сто процентов. Очень рад за моего друга Кевина», — написал Ромен Грожан в своих социальных сетях.

Гасли же в социальных сетях опубликовал фотографию Магнуссена, заменив на ней лицо Кевина на козлиное. Аббревиатура GOAT на сленге означает «величайший».

Напомним, сенсационная победа Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 привела к целому ряду интересных статистических фактов. Победа Магнуссена в квалификации на трассе «Интерлагос» стала первой как в карьере самого гонщика, так и за всю недолгую историю команды «Хаас». Кроме того, Магнуссен стал первым представителем Дании в Формуле-1, кто выиграл квалификацию.

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