«Величайший». Грожан и Гасли поздравили Магнуссена с завоеванием первого поула в карьере

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли и бывший гонщик Формулы-1, ныне выступающий в IndyCar, Ромен Грожан поздравили Кевина Магнуссена с завоеванием поул-позиции на Гран-при Бразилии.



«Абсолютная фантастика! Когда это твой день, он твой на сто процентов. Очень рад за моего друга Кевина», — написал Ромен Грожан в своих социальных сетях.



Гасли же в социальных сетях опубликовал фотографию Магнуссена, заменив на ней лицо Кевина на козлиное. Аббревиатура GOAT на сленге означает «величайший».



Напомним, сенсационная победа Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 привела к целому ряду интересных статистических фактов. Победа Магнуссена в квалификации на трассе «Интерлагос» стала первой как в карьере самого гонщика, так и за всю недолгую историю команды «Хаас». Кроме того, Магнуссен стал первым представителем Дании в Формуле-1, кто выиграл квалификацию.