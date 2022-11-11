Безумие на этапе Ф-1 в Бразилии: квалификацию сенсационно выиграл середняк!

В такой исход никто не мог поверить. А вот в очередной тактический провал «Феррари» — вполне.

Квалификация Гран-при Бразилии просто не имела права получиться скучной. Во-первых, короткий круг «Интерлагоса» всегда обеспечивает плотную борьбу. Во-вторых, из-за субботнего спринта в распоряжении гонщиков оказалась лишь одна тренировка на подготовку. В-третьих, за час до квалификации над трассой пошёл дождик…

Q1: испуг для «Феррари», провал для Шумахера

К старту сессии дождь прекратился, трасса начала подсыхать. Тем не менее все пилоты благоразумно стартовали с промежуточных шин — и это было оправданно: некоторые места трассы, особенно третий сектор, оставались сухими. Однако 20 болидов стремительно подсушили гоночную траекторию, так что ещё за девять минут до конца сегмента нашёлся первый смельчак: на «софт» перешёл Пьер Гасли.

Первый круг француза вышел так себе — понятно, что он осторожничал. Но уже второй виток по трассе закончился быстрейшим результатом — и все остальные рванули в боксы переобуваться, молясь, чтобы над трассой вновь не зарядил дождик. Не очень в сложившейся ситуации сработала «Феррари»: механики долго-долго держали на домкратах Леклера, не решаясь, какие шины надеть на его «Феррари» (спорили про новый или уже использованный «софт»).

Затем Шарлю пришлось нелегко: в распоряжении монегаска оставалось два круга, и на первом Леклер упёрся в Цуноду. Одна ошибка — и лидер «Феррари» вылетает в Q1! Но всё-таки он справился, став 12-м. На 11-й позиции оказался Расселл, а Сайнс и вовсе был на грани: 14-е место, были все шансы вылететь.

Ну и кому же не повезло? 16-й результат для Латифи — достойно. Дальше оказались два пилота «Альфа Ромео», причём дебютант трассы Чжоу впереди Боттаса — явный провал для финна. Цунода стал 19-м, а замкнул двадцатку Шумахер. Мик был хорош на промежуточных шинах, но полностью провалился на сликах — очень не вовремя на фоне неопределённости с будущим.

Q2: дождик не дал шанса Феттелю

Главным вопросом второго сегмента было — пойдёт снова дождь или нет? В середине сегмента обошлось, а вот под занавес всё-таки закапало — и это отсекло тех, кто в тот момент оказался за пределами топ-10.

Впрочем, там было без неожиданностей. Не прошли оба гонщика «Астон Мартин», дружно не удержавшие болиды в первом повороте — Феттель стал 13-м, Стролл — 15-м. Между ними расположился Дэн Риккардо — при том, что Норрис прошёл дальше. Ну и оставшиеся два места у Албона и Гасли — пожалуй, тут всё в соответствии с формой команд.

Соответственно, в топ-10 в полном составе оказались представители «Ред Булл», «Феррари», «Мерседеса» и «Альпин». Оставшиеся два места у Магнуссена и Норриса.

Q3: МАГ-НУС-СЕН!

Дождь, начавшийся в конце второго сегмента, продолжал накрапывать и дальше. Недостаточно сильно для перехода на «софт», но вполне убедительно, чтобы все сразу рванули на трассу поставить хоть какое-то время. Первым в очереди на пит-лейне оказался Магнуссен — и не зря. Кевин и прежде хорошо чувствовал себя на сырой трассе, а на сей раз умудрился проехать круг вообще быстрее всех!

Думалось, что сейчас датчанина быстро отодвинут, но не тут-то было: когда гонщики ушли на третий по счёту круг, то Джордж Расселл допустил сразу две ошибки. Сначала пилот «Мерседеса» взял слишком широко, цепанул белую линию и не смог затормозить. А затем, пропахав гравий, британец каким-то невероятным образом «дал жука» при выезде на эвакуационную дорожку — болид крутануло, и он застрял в гравии задними колёсами.

Красный флаг — и если дождь пойдёт сильнее, то Магнуссен сохранит сенсационный поул. В итоге ровно так и получилось! Когда сессию возобновили, то лишь несколько пилотов попробовали выехать на трассу, да и то на промежуточных шинах. И все поняли, что улучшить нереально. Таким образом, Кевин и «Хаас» сенсационно завоевали поул-позишен! И даже обидно, что завтра будет спринт, который слегка обесценит это невероятное достижение.

А что же остальные? С первой линии рядом с Кевином будет стартовать Ферстаппен. Расселл собственным вылетом обеспечил себе достойную третью позицию впереди Норриса. На третьей линии — Сайнс и Окон, на четвёртой — Алонсо и Хэмилтон. Перес стал девятым, а Леклер замкнул десятку.

Почему у пилота «Феррари» всё так плохо? Да просто великие стратеги «Феррари» решили рискнуть, и монегаск стал единственным, кто начал Q3 на промежуточной резине! Решение не сработало, и единственный круг Шарля перед возвращением в боксы предсказуемо оказался самым медленным. Сам пилот был просто в шоке от произошедшего…

Напомним: на Гран-при Бразилии предусмотрен спринт, так что в субботу пройдёт короткая «послеквалификационная» гонка. Её старт запланирован на 22:30 мск. Посмотрим, как себя проявит такой необычный обладатель поула!