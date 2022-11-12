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Хэмилтон объяснил, почему он стал лишь восьмым в квалификации Гран-при Бразилии

Хэмилтон объяснил, почему он стал лишь восьмым в квалификации Гран-при Бразилии
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бразилии, в которой он показал восьмой результат.

«В целом это была сложная сессия. Было не так просто предсказать погодные условия, а затем стало настолько темно, что было трудно разглядеть капли дождя. Мы были в числе последних машин на трассе, так что на моём быстром круге погода была хуже, чем у остальных пилотов. Думаю, мы немного потеряли температуру в шинах, стоя в очереди на пит-лейн, так что просто не смогли собрать круг, а держака на трассе практически не было.

В конце концов мы проехали круг на промежуточных, чтобы просто притереть шины, но трасса в таких условиях всегда медленнее, чем посуху. Так что да, восьмое место на старте не идеальный результат, но Джордж проделал отличную работу. Большие поздравления Магнуссену с его поулом», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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