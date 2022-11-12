Магнуссен — 6-й обладатель поула в сезоне, это лучший показатель Формулы-1 с 2012 года
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Пилот команды Формулы-1 Кевин Магнуссен стал обладателем поул-позиции в квалификации Гран-при Бразилии, которая прошла 11 ноября в Сан-Паулу.
Таким образом, Кевин Магнуссен стал шестым обладателем поула в нынешнем сезоне. Ранее квалификацию выигрывали также пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, гонщики «Ред Булл» Серхио Перес и Макс Ферстаппен, а также Джордж Расселл, представляющий «Мерседес».
Шесть разных обладателей поулов — лучший результат Формулы-1 с 2012 года, когда победителями квалификации становились семь разных пилотов. В 2017 и 2018 годах обладателями поул-позиций становились по пять разных гонщиков.
Стоит отметить, что для Кевина Магнуссена это первый поул в карьере. Для «Хааса» это также первый поул в истории команды.
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