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Глава «Хааса» назвал цель для Магнуссена в спринте после победы в квалификации ГП Бразилии

Глава «Хааса» назвал цель для Магнуссена в спринте после победы в квалификации ГП Бразилии
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах команды в спринте после победы Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии, который проходит на этих выходных в Сан-Паулу.

Напомним, Магнуссен сенсационно выиграл квалификацию, опередив голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и британца Джорджа Расселла из «Мерседеса».

«Выиграть гонку? Мне кажется, что вы становитесь слишком оптимистичными! Удерживать всех на протяжении 24 кругов будет сложно, так что я был бы доволен попаданием в очки. Нам необязательно выигрывать гонку. Если мы победим, то я буду ужасно счастлив, но было бы нереалистично на это надеяться. Пока мы остаёмся в очковой зоне, я доволен», – приводит слова Штайнера Sky Sports.

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