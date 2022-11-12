Глава «Хааса» назвал цель для Магнуссена в спринте после победы в квалификации ГП Бразилии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах команды в спринте после победы Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии, который проходит на этих выходных в Сан-Паулу.

Напомним, Магнуссен сенсационно выиграл квалификацию, опередив голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и британца Джорджа Расселла из «Мерседеса».

«Выиграть гонку? Мне кажется, что вы становитесь слишком оптимистичными! Удерживать всех на протяжении 24 кругов будет сложно, так что я был бы доволен попаданием в очки. Нам необязательно выигрывать гонку. Если мы победим, то я буду ужасно счастлив, но было бы нереалистично на это надеяться. Пока мы остаёмся в очковой зоне, я доволен», – приводит слова Штайнера Sky Sports.