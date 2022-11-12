Главный инженер «Ред Булл» ответил на слова экс-сотрудника о слабой технике Ферстаппена

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган прокомментировал слова бывшего сотрудника команды Гийома Роклена, заявившего, что у двукратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена имеются недостатки в технике. По мнению Монагана, проблемой стал неправильный перевод слов Роклена.
«Дело в плохом переводе интервью моего коллеги, его неправильно истолковали. Макс в высшей степени одарён технически, в юности он проделывал большую работу, часто под руководством отца. И вы можете увидеть наследие этого, ведь он понимает то, что говорит о машине, и знает, что ему нужно.
Он и его инженеры знают, как сделать машину сбалансированной, лёгкой в управлении и достаточно бережной к шинам, чтобы он мог контролировать ситуацию. Если вы посмотрите на его достижения за последние сезоны, они ошеломляют. И он бы не добился этого, если бы не был исключительным пилотом. Может ли он стать лучше? Конечно», – приводит слова инженера издание RacingNews365.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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