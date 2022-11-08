Экс-инженер «Ред Булл»: Ферстаппен слаб в техническом аспекте, он полагается на талант

Бывший главный инженер «Ред Булл» Гийом Роклен сравнил Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля. Сейчас Роклен работает с молодёжной программой австрийской команды.



«Полагаю, Себастьян Феттель был более разносторонним пилотом, чем Макс, когда только пришёл. Я имею в виду профессиональный уровень, технику. По сути, его готовила «школа Шумахера», так как Михаэль был его кумиром. Себастьян подходил к делу очень основательно. Это не случайность, что он выиграл несколько титулов подряд. Он просто был лучше готов во всех аспектах.



У Макса чуть больше таланта, он на него и полагается. По характеру он босс. Знает, что хочет, уверен в себе и очень прямолинеен. Но при этом Макс слаб в техническом аспекте, ему нужно прогрессировать во многом. В технике ему есть куда прибавлять», — цитирует Роклена Eurosport.