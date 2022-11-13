Магнуссен высказался о своём выступлении в спринте, где он стартовал с поул-позишен

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал финиш на восьмом месте после старта с поул-позишен в спринте Гран-при Бразилии.



«Сегодня я получил наслаждение — и мы набрали одно очко. Это тоже очень важно для нашего сражения за восьмое место с «Альфа Таури». Мы знали, что вряд ли выиграем гонку, не ставили такую задачу. Нацеливались на то, чтобы насладиться, стартуя с поул-позишен, а затем постараться набрать очки. Мечтой было попробовать финишировать впереди Ландо прямо за всеми «большими» машинами, но этого не получилось. Однако мы всё равно рады очку за восьмое место.



Мы стартуем завтра с этой позиции, и мы были бы рады такой позиции в обычной квалификации. В общем, стартуем внутри топ-10 — надеюсь, завтра мы тоже сможем побороться за очки», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».