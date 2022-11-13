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Алонсо потерял три места из-за штрафа за аварию с Оконом. Фернандо признал свою вину

Алонсо потерял три места из-за штрафа за аварию с Оконом. Фернандо признал свою вину
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Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 вынесли свой вердикт по итогам расследования аварии двух гонщиков «Альпин» в спринтерской гонке. На стартовой прямой Фернандо Алонсо сломал на своей машине переднее антикрыло, когда сзади задел болид Эстебана Окона.

По итогам разбирательств судьи признали вину Алонсо и присудили ему пять штрафных секунд. Из-за этого наказания Фернандо потерял сразу три позиции в итоговой классификации спринта и оказался 18-м.

В ходе разбирательств в «Альпин» указали, что Окон ехал медленнее обычного из-за повреждений машины, однако судьи изучили телеметрию и установили, что скорость Эстебана была схожа со скоростью других машин в том же месте трассы. Сам же Алонсо признал, что он неверно оценил ситуацию и слишком поздно решил вынырнуть из-за машины напарника.

Помимо пятисекундного штрафа, Алонсо получил от судей два штрафных балла — теперь у испанца шесть баллов.

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