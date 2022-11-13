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«Оба гонщика подвели команду». Руководитель «Альпин» жёстко раскритиковал Окона и Алонсо

«Оба гонщика подвели команду». Руководитель «Альпин» жёстко раскритиковал Окона и Алонсо
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр раскритиковал Эстебана Окона и Фернандо Алонсо за два инцидента в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, из-за которых испанец финишировал 15-м, а француз — 18-м, хотя они начинали гонку с шестой и седьмой позиций.

«Мы невероятно расстроены результатом сегодняшней спринтерской гонки, из-за которой наши позиции в завтрашней основной гонке станут хуже. Мы в очень плотной борьбе за четвёртое место в Кубке конструкторов. Ради этой цели неустанно трудятся более 1000 сотрудников, чтобы мы двигались вперёд. Честно говоря, и Эстебан, и Фернандо должны выполнять свою работу лучше, чтобы дополнять фантастические усилия каждого в команде: они должны избегать инцидентов на трассе, которые сказываются на результатах всей команды.

Сегодня оба гонщика подвели команду. Я ожидаю от них завтра большего. Мы должны сделать всё возможное, чтобы мы смогли набрать какие-то очки. Наша цель — удостовериться, что мы поедем в Абу-Даби в следующие выходные в положении, при котором можем добиться наших целей на сезон», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».

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