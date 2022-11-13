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Феттель прокомментировал опасный пилотаж Стролла, выдавившего его на обочину

Феттель прокомментировал опасный пилотаж Стролла, выдавившего его на обочину
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал вождение его напарника по команде Лэнса Стролла, которое едва не привело к столкновению.

«Мы были очень близки к контакту, это решают доли секунды. Я попытался пойти по внутренней траектории, щель закрылась, и было мало места. Я сошёл на обочину, но, к счастью, вернулся. Затем я наверстал темп, который был у меня до инцидента.

Это всегда тонкая грань. Бороться за свою позицию нужно, это очень важно, но, с другой стороны, нужно оценивать ситуацию, взвешивать всё: теряете ли вы больше, чем приобретаете. К тому же мы пытаемся работать вместе. Думаю, мы могли выступить лучше и постараться занять лучшую позицию для команды — не терять так много времени и финишировать выше», — приводит слова Феттеля Motorsport.

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