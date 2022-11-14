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Ферстаппен отказался отвечать, связаны ли его действия с аварией Переса в Монако

Ферстаппен отказался отвечать, связаны ли его действия с аварией Переса в Монако
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался комментировать предположения, что его решение не пропускать напарника по команде Серхио Переса на финише Гран-при Бразилии вызвано действиями мексиканца в квалификации Гран-при Монако — 2022. Голландские СМИ выдвинули версию, что тогда Перес специально попал в аварию в конце сессии, чтобы остаться впереди Ферстаппена.

На вопрос, связан ли как-то его поступок с Монако, Макс ответил: «Решайте сами, я ничего не скажу».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.
4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.
8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26.183.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.325.
13. Мик Шумахер («Хаас») +29.899.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +31.867.
15. Александер Албон («Уильямс») +36.016.
16. Николас Латифи («Уильямс») +37.038.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
18. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл.
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сошёл.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

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