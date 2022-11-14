Глава «Ред Булл» прокомментировал инцидент между Ферстаппеном и Пересом

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал инцидент между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, который произошёл во время гонки Гран-при Бразилии, состоявшейся вчера, 13 ноября, в Сан-Паулу.

Напомним, Перес понадеялся, что Ферстаппен пропустит его вперёд на завершающем этапе гонки и тем самым поможет ему в борьбе за второе место личного зачёта, однако голландец отказался это делать, сообщив по радио, что у него есть на то свои причины.

Услышав извинение команды, Перес ответил, что Ферстаппен «показал, кем на самом деле является».

«Мы обсуждаем подобное внутри команды. Пилоты были предельно честны, и теперь Чеко сравнялся по очкам с Шарлем. Мы отправимся в Абу-Даби как команда и сделаем всё, чтобы Чеко стал вторым. И Макс полностью поддержит это. Пилоты обсудили произошедшее, пожали руки, и теперь мы сосредоточены на следующей гонке», – сказал Кристиан Хорнер после гонки.