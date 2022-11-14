Риккардо потеряет три места на стартовой решётке в последней гонке перед уходом из Ф-1

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 завершили расследование столкновения между австралийским гонщиком «Макларена» Даниэлем Риккардо и пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном на первом круге гонки. Судьи подтвердили, что вина за аварию полностью лежит на Риккардо, который сзади поддел машину оппонента и отправил её в разворот.



По итогам разбирательств Риккардо получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Эта гонка станет для Даниэля последней в составе «Макларена» и, в теории, вообще последней в его карьере в чемпионате мира. Уже известно, что сезон-2023 Риккардо пропустит.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка



1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.

4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.

8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26.183.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.325.

13. Мик Шумахер («Хаас») +29.899.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +31.867.

15. Александер Албон («Уильямс») +36.016.

16. Николас Латифи («Уильямс») +37.038.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

18. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл.

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сошёл.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

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