Риккардо — про аварию с Магнуссеном: такой лёгкий контакт — и такие огромные последствия

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу Гран-при Бразилии.
«Во-первых, я разочарован, ведь всегда трудно, когда твоя гонка заканчивается так быстро. Я коснулся задней части болида Кевина, и это позор. Думаю, самое большое разочарование в том, что это был такой лёгкий контакт, но он имел серьёзные последствия. Я не ожидал, что его так сильно закрутит. Мне кажется, в большинстве случаев такое небольшое касание может сойти вам с рук. Так что это было очень неудачно для нас обоих. Это была насыщенная событиями гонка, поэтому очень жаль, что мы не смогли полноценно в ней поучаствовать. Приношу извинения команде, но мы перезагрузимся и пройдём еще один этап в Абу-Даби», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.
Риккардо принял участие в необычном челлендже:
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