Туррини высказал мнение, что позиции Бинотто в «Феррари» пошатнулись

Известный итальянский журналист Лео Туррини допустил, что позиции руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто в команде стали менее прочными. По мнению журналиста, Бинотто должен оставаться в гоночном коллективе лишь в том случае, если будет пользоваться полной поддержкой со стороны её руководства.
«Джон Элканн точно обратит внимание Бинотто на дубль «Мерседеса» в Бразилии. Его будущее? Ходит много разговоров, и это неизбежно. Красные слишком долго не становились чемпионами. Но замена Бинотто стала бы ошибкой. Изменения ради изменений не являются гарантией победы. И автомобиль 2023 года уже готов. Но я хочу быть откровенным: Бинотто должен оставаться только в том случае, если он пользуется полным доверием со стороны высшего руководства. Преемственность? На самом деле есть много вариантов! Посмотрим, увидим», — приводит слова Туррини Calciomercato.com.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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